В Хабаровском крае МЧС выставило пожарные посты на островах

В Хабаровске на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский развернуты временные пожарные посты, — сообщает пресс-служба МЧС Хабаровского края.
Для работы на труднодоступных территориях вертолёт Ми-8 доставил мобильные группы поисково-спасательного отряда из села Ракитное и специализированной пожарно-спасательной части.
На местах спасатели обеспечены техникой и оборудованием: квадроциклами с прицепами, ранцевыми огнетушителями, шанцевым инструментом и всем необходимым для автономной работы.
«Две группы по 4 человека будут обеспечивать мониторинг пожароопасной обстановки на островах Кабельный и Дачный во взаимодействии с местными жителями и отдыхающими», — рассказал старший группы ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Шадрин.
Отдельная аэромобильная группа несёт дежурство на острове Большой Уссурийский.
«Взаимодействие с местным населением давно налажено, нас там знают, и это помогает вместе оберегать остров от бед», — отметил старший группы СПСЧ Андрей Понкратенко.
Как пояснили в ведомстве, на островах много заброшенных дачных участков, и любое возгорание может привести к масштабным палам сухой травы. Временные посты выставляются уже шестой год подряд совместно с администрацией города, чтобы вовремя выявлять пожары и не допускать их распространения.
Дежурство спасателей продлится до стабилизации пожароопасной обстановки.