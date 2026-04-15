В Минздраве рассказали о возможности пересадки органов по ОМС

Пересадка сердца, печени, легки и почких доступна россиянам бесплатно.

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пересадка сердца, печени, легких, органокомплексов и почки доступна россиянам бесплатно по ОМС, сообщил РИА Новости главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье.

«Россия входит в пул тех немногочисленных стран, где пересадка органов гражданам страны, как взрослым, так и детям, выполняется за счет государства, то есть в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи населению. Эти операции успешно проводятся: пересадка почки, печени, сердца, легких и даже органокомплексов», — сказал Готье.

Он уточнил, что в 2025 году в России выполнено почти четыре тысячи трансплантаций органов, включая 522 сердца.