Новосибирцев предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за небрежную работу с критической инфраструктурой

В связи с этим Кодекс об административных правонарушениях пополнился новой статьёй. Теперь, если нарушение правил эксплуатации объектов КИИ не тянет на полноценное уголовное дело, виновных будут наказывать по упрощённой процедуре. Для обычных граждан, допустивших оплошность, предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Должностным лицам, ответственным за безопасность на местах, придётся раскошелиться на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Самые крупные санкции ждут организации и предприятия, для них вилка штрафа составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Так что новосибирским компаниям, работающим с чувствительными данными и управляющими сетями, стоит лишний раз проверить надёжность своих систем, чтобы не нарваться на столь внушительные финансовые потери.