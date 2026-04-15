Новосибирцев предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за небрежную работу с критической инфраструктурой

Суммы взысканий весьма ощутимые, и для юридических лиц они могут достигать полумиллиона рублей. Примечательно, что раньше законодательство предусматривало за подобные проступки лишь уголовное преследование, теперь же введена и промежуточная административная ответственность.
Для понимания, к критической информационной инфраструктуре относятся вовсе не серверы с котиками или развлекательные сайты. Речь идёт о сложных информационных системах, сетях передачи данных и автоматизированных комплексах управления, которые обеспечивают бесперебойную работу жизненно важных отраслей государства. В этот перечень входят объекты энергетики и топливного комплекса, транспортные узлы, финансовый сектор, оборонные предприятия и учреждения здравоохранения. Любой сбой или утечка данных в этих системах могут привести к самым серьёзным последствиям.
В связи с этим Кодекс об административных правонарушениях пополнился новой статьёй. Теперь, если нарушение правил эксплуатации объектов КИИ не тянет на полноценное уголовное дело, виновных будут наказывать по упрощённой процедуре. Для обычных граждан, допустивших оплошность, предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Должностным лицам, ответственным за безопасность на местах, придётся раскошелиться на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Самые крупные санкции ждут организации и предприятия, для них вилка штрафа составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Так что новосибирским компаниям, работающим с чувствительными данными и управляющими сетями, стоит лишний раз проверить надёжность своих систем, чтобы не нарваться на столь внушительные финансовые потери.
