Астроном рассказал о скрытом на Луне редком изотопе

Источник: AP 2024

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Луна содержит большое количество полезных ископаемых, в том числе перспективный источник энергии — редкий изотоп Гелий-3, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

«На Луне скрыто достаточно большое количество полезных ископаемых. В том числе достаточно перспективный источник энергии, которого очень мало на Земле, — Гелий-3. Он позволит освоить новую отрасль в энергетике с очень низким уровнем радиации», — сказал Назаров.

При этом, по его мнению, понадобится не одно десятилетие, чтобы создать на Луне промышленные мощности для переработки Гелия-3 и доставки его на Землю.