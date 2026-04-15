Депутат Леонов: начало эксперимента с передвижными аптеками перенесут на осень

Внедрение мобильных аптек будет проходить с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках начнется не летом, а осенью и будет проходить с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года. Соответствующие изменения предлагается внести на этапе второго чтения в законопроект, регулирующий проведение эксперимента, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Документ в Госдуму внесла группа парламентариев от «Единой России». В рамках инициативы аптеки смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. Изначально предполагалось, что передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года.

«Ко второму чтению был подготовлен ряд поправок. Например, внедрение мобильных аптек теперь будет проходить с 1 сентября 2026 по 1 сентября 2029 года», — рассказал Леонов.

Он также подчеркнул, что инициатива поможет обеспечить лекарствами граждан, которые проживают в отдаленных сельских населенных пунктах. «Комитет намерен поддержать законопроект и рекомендовать Государственной думе принять его во втором чтении», — отметил депутат.

