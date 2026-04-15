Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл приморскому «Динамо» в овертайме

Баскетбольный клуб «Новосибирск» потерпел поражение в третьем матче серии плей-офф Суперлиги. На своей площадке сибиряки уступили лидеру регулярного чемпионата, приморскому «Динамо», в овертайме со счетом 65:72. Теперь команда из Приморья ведет в серии до трех побед со счетом 2−1. Об этом сообщили в Российской Федерации Баскетбола.
Матч получился очень напряженным. «Новосибирск» начал его мощно, быстро набрав 13 очков, но к большому перерыву «Динамо» все же вышло вперед. Основное время закончилось вничью, 61:61. У хозяев был шанс выиграть на последней секунде, но защита гостей не позволила сделать решающий бросок.
В дополнительное время «Динамо» оказалось точнее и хладнокровнее. Гости без промаха реализовали шесть штрафных бросков в концовке, а «Новосибирск», наоборот, допустил несколько потерь. Решающую роль в победе приморской команды сыграла дальняя дистанция: игроки «Динамо» забросили 11 трехочковых, тогда как «Новосибирск» смог реализовать лишь одну такую попытку из 27.
Несмотря на поражение, у сибиряков были и свои сильные стороны. Например, они совершили в два раза меньше потерь мяча, чем их соперник. Следующий, четвертый матч серии снова пройдет в Новосибирске, 16 апреля. Для местной команды он станет последним шансом продолжить борьбу в плей-офф.