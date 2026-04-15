«Недопустимо»: учителя заявили об унижениях со стороны директора в Жанаозене

Новый директор пришел работать в 17-ю школу Жанаозена семь месяцев назад. За это время, по словам учителей, работа стала невыносимой. Педагоги заявляют, что теперь здесь могут уволить без оснований, принять в уже укомплектованный штат знакомых без конкурса, грубить сотрудникам и набирать себе часы, но не проводить уроки.
Учитель Жанар Кожагалиева пожаловалась на то, что директор без предупреждения вошла на ее урок, нарушила учебный процесс, повышала голос и мешала проведению занятия. Она кричала на нее при учениках. Жанар сделала замечание и попросила освободить класс и выйти. После этого директор унизила ее перед учениками.
Учителя уверяют, что руководство забыло о педагогической культуре, а преподаватели вынуждены терпеть унижения. Алмагуль Абишева считает, что директор допустила грубые высказывания, что недопустимо для руководителя.
Поговорить с директором журналистам не удалось — она оформила больничный. В конфликт пришлось вмешаться работникам отдела образования, которые провели проверку по жалобам педагогов, но серьезных нарушений не нашли.
Заведующая сектором отдела образования Жанаозена Сандугаш Сарбекова заявила, что если недопонимание между сторонами продолжится, будут проведены дополнительные проверки. Она отметила, что директор тоже педагог и гражданин, и ее права должны защищаться в рамках Трудового кодекса.
Учителя говорят, что ситуация после проверки практически не изменилась, и если так пойдет дальше, они будут жаловаться на директора в Министерство просвещения. Чиновники призывают не горячиться и обещают скоро расставить все точки над i.