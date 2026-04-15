Мэр Сергей Кравчук: Зеленый наряд — визитная карточка Хабаровска

— «Сад сакуры» — красивое название. Конечно, настоящей сакуры там не будет, поскольку это теплолюбивое дерево, вырастающее до пяти-восьми метров в Японии, не выносит дальневосточной зимы. Но в Хабаровске произрастает зимостойкий и столь любимый горожанами миндаль трехлопастной, он же луизеания или дальневосточная сакура, которая по красоте цветения не уступает японской. Такого эффекта добился знаменитый русский селекционер Иван Мичурин еще в 1904 году, когда скрестил дикие миндаль и персик. Этот миндаль Мичурина и стал родоначальником русско-японской сакуры, — рассказала Зоя Русина.