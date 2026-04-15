Мэр Сергей Кравчук: Зеленый наряд — визитная карточка Хабаровска

Пройдет несколько недель и городские пространства преобразятся благодаря живой красоте — яркой растительности в вазонах и на клумбах. «У нас в Хабаровске ежегодно цветочный бум!» — говорят сотрудники муниципального предприятия «Горзеленстрой». Так будет и в этом теплом сезоне.
Петуния, бегония и другие.
Высадку цветов в Хабаровске начнут в первой декаде мая. Сейчас, в середине апреля, в теплицах по-прежнему кипит работа с рассадой — пикировка, перевалка, стрижка подросших растений. Дело это кропотливое, требующее большого терпения и душевного спокойствия. Зеленой массы к середине апреля в теплицах прибавилось, но посевы однолетних цветов разных сортов продолжаются.
— У разных видов свои временные параметры по росту. Например, бегония зацветает только через 60 суток после появления первого ростка. Поэтому с учетом сроков разработаны графики высева рассады определенного наименования, сорта, вида. Скороспелки приходится высевать и в апреле, а с рассадой, которая растет довольно долго, мы начали работу еще в январе, — рассказала начальник тепличного хозяйства МБУ «Горзеленстрой» Евгения Рубан.
В этом году муниципальное задание для предприятия — один миллион цветов. Городские цветники украсят многолетние астильбы, лилейники, ирисы, гортензии, хосты, а кроме того — вероника садовая и эхинацея. В концепцию цветочного оформления всех районов Хабаровска и двух бульваров включены яркие композиции из однолетних петуний, канн, тагетисов, колеусов, агератумов, сальвий, бегоний и других растений.
— Для озеленения города мы выращиваем порядка 30 видов цветочной рассады. В основном те сорта, которые уже испытаны и проверены. Понятно, что горожанам хочется увидеть что-то новое. В этом году впервые используем гипоэстес и трахелиум. Оба многолетники, но нашу зиму они, увы, не переносят, — отметила директор предприятия «Горзеленстрой» Зоя Русина.
Ну, а первыми по традиции хабаровчане увидят на улицах петунию и бегонию. Именно эти цветы используют для вертикального озеленения и украшения города к празднику 9 Мая. Из разноцветных — белых, синих и красных — петуний легко составляется российский триколор. В грунтовые цветники первой высаживают виолу или анютины глазки.
— В открытый грунт сначала идут холодостойкие цветы, которые не боятся резкого перепада температур. Ведь возвратные заморозки точно будут. Поэтому мы стараемся придержать в парниках нежную рассаду, которая больше любит тепло, — объяснила Евгения Рубан.
Кстати, посадочные работы в цветниках в Хабаровске продолжатся до 20 июня.
«Сад сакуры».
В начале мая в парке «Динамо» прямо у верхнего пруда появится «Сад сакуры» — такое название получила новая общественная территория комплексного озеленения. В этом году там планируют высадить около ста декоративных кустарников — миндаль трехлопастной, вишню, вейгелу, гортензию, форзицию, чубушник и другие растения, которые будут цвести до самой осени поочередно.
Для них заранее подготовили большую площадку, убрав старовозрастные и аварийные тополя. Место очень красивое, хорошо освещенное, и к тому же оно находится практически на берегу верхнего пруда. Пешеходные дорожки там уже давно проложены.
— «Сад сакуры» — красивое название. Конечно, настоящей сакуры там не будет, поскольку это теплолюбивое дерево, вырастающее до пяти-восьми метров в Японии, не выносит дальневосточной зимы. Но в Хабаровске произрастает зимостойкий и столь любимый горожанами миндаль трехлопастной, он же луизеания или дальневосточная сакура, которая по красоте цветения не уступает японской. Такого эффекта добился знаменитый русский селекционер Иван Мичурин еще в 1904 году, когда скрестил дикие миндаль и персик. Этот миндаль Мичурина и стал родоначальником русско-японской сакуры, — рассказала Зоя Русина.
По мнению специалистов, саженцы декоративных кустарников вступят в фазу активного цветения уже через пару лет, тогда «Сад сакуры» предстанет во всей красе.
Мэр города Сергей Кравчук уверен — сто кустарников сакуры на городских прудах будут настоящим подарком жителям к Дню города и этот зеленый уголок непременно полюбится горожанам, станет популярным местом для прогулок и фотосессий.
Еще один новый и важный объект комплексного озеленения — яркий сад непрерывного цветения у недавно реконструированного перекрестка улиц Карла Маркса и Краснодарской. Этот подход уже был успешно опробован специалистами «Горзеленстроя» несколько лет назад на цветнике в районе улицы Большой.
— По проекту нашего ландшафтного дизайнера будут использованы декоративные кустарники — гортензия, спирея японская, пузыреплодник, а также многолетние и однолетние цветы. Такой прием в озеленении используется неспроста. Однолетним культурам после высадки еще нужно прижиться и набрать сил, чтобы буйно зацвести, а многолетники тем временем уже пышут красотой. Цветы непрерывно будут сменять друг друга. Также меняется окраска листвы кустарников, поэтому с мая до сентября сад будет выглядеть по-разному, — уверена Евгения Рубан.
Срубили — восстановим!
В Хабаровске в текущем году будет высажено 2,2 тысячи деревьев и 4,5 тысячи кустарников. Всего планируется озеленить 24 территории в разных районах города с учетом пожеланий жителей. Это и пустыри, и общественные места, и территории, где прошла санитарная рубка деревьев.
Так, например, минувшей зимой снесли старовозрастные тополя на улице Тихокеанской на участке от улицы Руднева до 10-й горбольницы, а также на главной транспортной артерии города — улице Краснореченской. На месте убранных деревьев высадят молодые. В центре продолжится озеленение парка «Динамо» и Амурского бульвара, а также трех улиц — Подгаева, Гризодубовой и лейтенанта Орлова — в районе Волочаевского городка.
В Железнодорожном районе молодые саженцы появятся на улицах Школьной и Клубной в микрорайоне Хабаровск-2, в сквере имени Горького. В Индустриальном районе деревья высадят вдоль самой оживленной автотрассы — улицы Пионерской.
— Большое внимание мы уделяем вновь построенным скверам. Это, например, новые общественные территории на улице Ворошилова и в переулке Краснореченском, в районе улиц Матэ Залки и Калараша, Металлистов и Шелеста. Озеленение таких объектов продолжится. Объемы запланированы большие, — привела данные Зоя Русина.
Так, только весной в городе будет высажено 736 деревьев и свыше двух тысяч кустарников. Начнется эта масштабная работа примерно с 20 апреля и продлится до конца мая. Растения желательно высаживать до распускания листвы, чтобы они лучше приживались в городской среде.
— Подобран достаточно обширный породный состав деревьев: лиственница, липа, рябина, клен, дуб и ясень. Пройдут субботники и другие общественные акции с участием горожан, которые всегда охотно откликаются на призыв участвовать в благом деле — посадке деревьев, — подчеркнула глава МБУ «Горзеленстрой».
От первого лица.
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска:
— С каждым годом Хабаровск становится все более цветущим. В этом сезоне его украсит миллион цветов, которые распустятся на улицах, в парках, скверах и на других общественных пространствах. Гости восхищаются цветущим видом города в теплое время года. Мы стремимся, чтобы Хабаровск делался краше, чтобы появлялись новые места для отдыха.