Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ заработает единый порядок предоставления общежитий: кому положены места

Источник: Комсомольская правда

С нового учебного года в РФ планируется ввести единые правила предоставления общежитий студентам. Типовой порядок предложен совместно представителями Минпросвещения и Минобрнауки. В разработанном ведомствами проекте поясняется, кто может претендовать на места в общежитиях.

Так, студенту необходимо подать заявление в учебное заведение и приложить к нему ряд документов. Они должны подтверждать факт обучения, а также отсутствия регистрации и жилого помещения в собственности по месту нахождения образовательной организации.

В проекте сказано, что студенческая семья может запросить отдельную комнату в общежитии. Для этого дополнительно представляются документы, подтверждающие заключение брака, рождение одного или более детей (при наличии), усыновление (при наличии), а также возраст обучающихся.

Закон, обязывающий высшие учебные заведения предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей, подписал в феврале президент РФ Владимир Путин. Вузы должны селить нуждающихся из этой категории в изолированных помещениях, чтобы создать им более комфортные условия для жизни и учебы.