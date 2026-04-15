В РФ заработает единый порядок предоставления общежитий: кому положены места

С нового учебного года в РФ планируется ввести единые правила предоставления общежитий студентам. Типовой порядок предложен совместно представителями Минпросвещения и Минобрнауки. В разработанном ведомствами проекте поясняется, кто может претендовать на места в общежитиях.
Так, студенту необходимо подать заявление в учебное заведение и приложить к нему ряд документов. Они должны подтверждать факт обучения, а также отсутствия регистрации и жилого помещения в собственности по месту нахождения образовательной организации.
В проекте сказано, что студенческая семья может запросить отдельную комнату в общежитии. Для этого дополнительно представляются документы, подтверждающие заключение брака, рождение одного или более детей (при наличии), усыновление (при наличии), а также возраст обучающихся.
Закон, обязывающий высшие учебные заведения предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей, подписал в феврале президент РФ Владимир Путин. Вузы должны селить нуждающихся из этой категории в изолированных помещениях, чтобы создать им более комфортные условия для жизни и учебы.