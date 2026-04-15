Исследование показало, что зарплата сварщиков выросла до 180 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 70% и составили 180 тыс. рублей в России в 2026 году. Это следует из исследования «Авито Работы» и Национального агентства контроля сварки (НАКС).
«В I квартале 2026 года спрос на сварщиков в России вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 70% и достигли 180 760 рублей в месяц», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фактический уровень дохода специалиста может различаться в зависимости от региональных надбавок, специализации, уровня квалификации и формата занятости — количества и продолжительности отработанных смен.
Сварщики востребованы в самых разных секторах экономики — от машиностроения и судостроения до строительства и нефтегазовой отрасли. По данным исследования, совокупная потребность в этих специалистах на рынке труда оценивается примерно до 40 тыс. вакансий.