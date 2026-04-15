Новосибирцам напомнили о правилах профилактики сальмонеллёза

Чтобы не заболеть, достаточно соблюдать несколько простых правил. Покупая яйца, проверяйте дату сортировки и внешний вид: скорлупа должна быть чистой, ровной, без трещин, следов крови, перьев или помёта. Дома учитывайте сроки хранения: диетические яйца — до 7 суток, столовые — 8−25 дней, мытые — не более 12 дней, варёные в холодильнике — до 36 часов (температура от 0 до +20 °C). Перед готовкой яйца обязательно моют, а треснувшие лучше не использовать вовсе.