Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска месяц

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Самым невыгодным для отпуска месяцем из оставшихся в 2026 году будет май, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
«Из оставшихся месяцев 2026 года наименее выгодным будет май. В нем 19 рабочих дней — столько же, сколько было в феврале», — сказала Голубева.
Она уточнила, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последний год, а зарплата — по количеству рабочих дней в конкретном месяце. По словам эксперта, чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше «стоимость» одного рабочего дня и тем ощутимее разница между обычной зарплатой и суммой отпускных.