Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер назначен в сборную Казахстана по хоккею

40-летний Талгат Жайлауов возглавил мужскую сборную по хоккею, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстанская федерация хоккея объявила о назначении нового тренерского штаба

13 апреля Казахстанская федерация хоккея объявила о назначении нового тренерского штаба для подготовки национальной команды к чемпионату мира в дивизионе IA, который пройдет с 2 по 8 мая в Польше. В тренерский штаб вошли:

  • Владимир Князев.

  • Константин Пушкарёв.

  • Александр Кудрявцев.

Жайлауов: капитан и лучший хоккеист Казахстана

Особое внимание привлекает назначение Жайлауова, казахстанского хоккеиста и крайнего нападающего, который был капитаном сборной Казахстана и признан лучшим хоккеистом страны в 2007 году. Жайлауов также был знаменосцем сборной на церемониях открытия зимних Азиатских игр в 2007 и 2011 годах.

За свою карьеру в КХЛ Жайлауов провел 11 сезонов, сыграв 418 матчей. Он забросил 75 шайб и отдал 105 результативных передач. В 2013 году Жайлауов оформил хет-трик в матче с новокузнецким «Металлургом», а в 2014 году участвовал в Матче звезд КХЛ. Его последний клуб — «Сарыарка» — выступал в сезоне 2020−2021.

Завершение ¼ финала Кубка Гагарина в КХЛ

Тем временем, в КХЛ практически подходят к завершению матчи ¼ финала Кубка Гагарина.