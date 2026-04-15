Главный тренер назначен в сборную Казахстана по хоккею

Казахстанская федерация хоккея объявила о назначении нового тренерского штаба
13 апреля Казахстанская федерация хоккея объявила о назначении нового тренерского штаба для подготовки национальной команды к чемпионату мира в дивизионе IA, который пройдет с 2 по 8 мая в Польше. В тренерский штаб вошли:
Владимир Князев.
Константин Пушкарёв.
Александр Кудрявцев.
Жайлауов: капитан и лучший хоккеист Казахстана
Особое внимание привлекает назначение Жайлауова, казахстанского хоккеиста и крайнего нападающего, который был капитаном сборной Казахстана и признан лучшим хоккеистом страны в 2007 году. Жайлауов также был знаменосцем сборной на церемониях открытия зимних Азиатских игр в 2007 и 2011 годах.
За свою карьеру в КХЛ Жайлауов провел 11 сезонов, сыграв 418 матчей. Он забросил 75 шайб и отдал 105 результативных передач. В 2013 году Жайлауов оформил хет-трик в матче с новокузнецким «Металлургом», а в 2014 году участвовал в Матче звезд КХЛ. Его последний клуб — «Сарыарка» — выступал в сезоне 2020−2021.
Завершение ¼ финала Кубка Гагарина в КХЛ
Тем временем, в КХЛ практически подходят к завершению матчи ¼ финала Кубка Гагарина.