Главный тренер назначен в сборную Казахстана по хоккею

За свою карьеру в КХЛ Жайлауов провел 11 сезонов, сыграв 418 матчей. Он забросил 75 шайб и отдал 105 результативных передач. В 2013 году Жайлауов оформил хет-трик в матче с новокузнецким «Металлургом», а в 2014 году участвовал в Матче звезд КХЛ. Его последний клуб — «Сарыарка» — выступал в сезоне 2020−2021.