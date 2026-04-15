В Хабаровском крае запустят более 700 проектов ТОС в 2026 году

В Хабаровском крае в апреле начнётся реализация 703 проектов территориального общественного самоуправления в 13 районах и 5 округах, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициативы жителей поддержаны по итогам краевого конкурса, а также в рамках партийного проекта «ТОС в каждый двор». Депутаты помогают гражданам оформлять документы и сопровождают проекты на всех этапах — от идеи до реализации.
«ТОС — это как раз тот случай, когда люди сами определяют, что нужно сделать у себя во дворе. Наша задача — помочь довести это до результата. Это живая работа Народной программы, когда решения формируются снизу и получают реальную поддержку», — отметил депутат Госдумы от Хабаровского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.
В 2026 году на поддержку ТОС в бюджете края предусмотрено 500 млн рублей. Дополнительно на проекты направят более 277 млн рублей средств граждан и спонсоров, а также свыше 66 млн рублей из муниципальных бюджетов.
Как сообщили в министерстве внутренней и информационной политики края, среди поддержанных инициатив — обустройство детских и спортивных площадок, установка контейнеров для отходов и камер видеонаблюдения, благоустройство парков и скверов. Также растёт число творческих проектов: установка сцен, новогодних елей и пошив костюмов.
Реализация первых проектов начнётся уже в конце апреля. Всего на конкурс в 2026 году было подано 1 759 заявок на сумму более 1,3 млрд рублей.