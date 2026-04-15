Пенсионер из Большого Камня отсудил у «дропперши» более 320 тысяч рублей

Прокуратура Приморья через суд добилась взыскания с жительницы Волгоградской области денег, которые 67-летний пенсионер из Большого Камня перевел аферистам на «безопасный счет». Теперь девушка, выполнявшая роль подставного получателя, должна выплатить пострадавшему более 320 тысяч рублей вместе с процентами за незаконное пользование его средствами, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Большекаменский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере более 320 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в июле 2025 года. Мужчина под воздействием злоумышленников, которые действовали по классической схеме «безопасный счет», перевел 290 тысяч рублей на реквизиты, продиктованные мошенниками.
Как выяснилось позже, похищенные деньги оказались на банковской карте 20-летней девушки из Волгоградской области. Она согласилась предоставить доступ к своему счету за вознаграждение, выступив в роли «дроппера».
Фактическое исполнение судебного решения прокуратура взяла на особый контроль. Кроме того, надзорное ведомство следит за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Напомним, что пенсионер из Владивостока является лишь одной из многих пострадавших от действий мошенников, использующих схему с дропперами для вывода и обналичивания похищенных средств. Дропперы, как правило, за денежное вознаграждение предоставляют свои счета или оформляют банковские карты на свое имя для последующей передачи мошенникам. Так, за 2025 год прокуратура Приморья добилась в суде взыскания 115 млн рублей с дропперов в пользу обманутых пенсионеров.