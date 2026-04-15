Пенсионер из Большого Камня отсудил у «дропперши» более 320 тысяч рублей

Напомним, что пенсионер из Владивостока является лишь одной из многих пострадавших от действий мошенников, использующих схему с дропперами для вывода и обналичивания похищенных средств. Дропперы, как правило, за денежное вознаграждение предоставляют свои счета или оформляют банковские карты на свое имя для последующей передачи мошенникам. Так, за 2025 год прокуратура Приморья добилась в суде взыскания 115 млн рублей с дропперов в пользу обманутых пенсионеров.