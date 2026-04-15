Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: за последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 судов

Источник: Аргументы и факты

За последние сутки через Ормузский пролив прошло более двух десятков коммерческих судов, о чём сообщили источники в американской администрации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Среди прошедших судов отмечаются различные типы — от танкеров до сухогрузов и контейнеровозов, что свидетельствует о разнообразии грузопотока и значимости маршрута для международной торговли. Несмотря на напряжённость в регионе, движение через пролив сохраняется.

При этом часть судов во время прохождения пролива временно отключала транспондеры, что может указывать на стремление снизить отслеживаемость маршрутов.

Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что блокада иранских судов в Ормузском проливе со стороны США ещё больше обострит ситуацию на мировом рынке, чем платный проход, который был предложен Тегераном.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше