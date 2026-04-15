WSJ: за последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 судов

За последние сутки через Ормузский пролив прошло более двух десятков коммерческих судов, о чём сообщили источники в американской администрации. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Среди прошедших судов отмечаются различные типы — от танкеров до сухогрузов и контейнеровозов, что свидетельствует о разнообразии грузопотока и значимости маршрута для международной торговли. Несмотря на напряжённость в регионе, движение через пролив сохраняется.
При этом часть судов во время прохождения пролива временно отключала транспондеры, что может указывать на стремление снизить отслеживаемость маршрутов.
Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что блокада иранских судов в Ормузском проливе со стороны США ещё больше обострит ситуацию на мировом рынке, чем платный проход, который был предложен Тегераном.