BZ: Зеленский потребовал от Мерца ускорить выдачу кредита Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получить доступ к кредиту Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, который месяцами блокировала Венгрия. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
По информации издания, около 60 миллиардов евро из этой суммы планируется направить непосредственно Вооруженным силам Украины (ВСУ) для поддержания боевой готовности в 2026 и 2027 годах. Спешка Киева связана с предстоящим уходом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с поста, который блокировал выделение средств.
Однако, как отмечает BZ, даже после ухода Орбана предоставление кредита не гарантировано из-за скептицизма в отношении Украины среди венгерского населения.
Председатель победивший на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр 13 апреля заявил о том, что поддерживает отказ Будапешта от одобрения кредита Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро. Политик отдельно отметил, что прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.
Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Ей достанутся 138 места в парламенте из 199. Она получит конституционное большинство — это позволит ей проводить серьезные реформы и даже вносить изменения в основной закон страны. Виктор Орбан уже через три часа после завершения голосования признал поражение и поздравил Петера Мадьяра с победой.