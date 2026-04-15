BZ: Зеленский потребовал от Мерца ускорить выдачу кредита Киеву

Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Ей достанутся 138 места в парламенте из 199. Она получит конституционное большинство — это позволит ей проводить серьезные реформы и даже вносить изменения в основной закон страны. Виктор Орбан уже через три часа после завершения голосования признал поражение и поздравил Петера Мадьяра с победой.