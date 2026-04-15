В Аяно-Майском районе закрылась последняя ледовая переправа

В Аяно-Майском районе Хабаровского края 15 апреля прекратила функционирование зимняя дорога через реку Мая. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Переправа действовала в 80 километрах ниже села Аим. С сегодняшнего дня движение по ней официально закрыто. На контроле инспекторов ГИМС МЧС России остается закрытие последней ледовой переправы в Верхнебуреинском районе.
Сотрудники МЧС России предупреждают об опасности выхода и выезда техники на сохраняющийся местами ледовый покров. Также запрещен выход на акваторию на лодках до официального открытия навигации, включая резиновые плавсредства.
В ведомстве перечислили основные риски: обморожение и быстрое переохлаждение при падении за борт, обледенение судна и потеря устойчивости, повреждение корпуса об острые кромки льда, опрокидывание при столкновении с льдинами.
