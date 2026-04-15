Во вторник Светлой седмицы, 14 апреля 2026 года, на Хабаровскую землю прибыл Благодатный огонь, который ежегодно сходит накануне Святой Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения. Огонь в защищенной лампаде был доставлен в Москву, откуда клирик Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери иерей Александр Пискун доставил его в Хабаровск, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
«Было очень волнительно привезти Благодатный огонь. Мы здесь, в Хабаровске, отслужили ночную службу, несколько часов я поспал и сразу поехал в аэропорт, чтобы вылететь в Москву. Перелёты тяжело дались, но Господь помогал, поддержал радостью о Пасхе. Люди в самолете интересовались, кто-то подходил, спрашивал, что это за огонь. Я отвечал, что это Благодатный огонь из Иерусалима — символ Воскресения Христова. И его развозят по всему миру. Этот огонь прошёл путь от Иерусалима до Москвы, из Москвы до Хабаровска», — поделился отец Александр.
Сотни хабаровчан встретили Благодатный огонь в главном соборе края. Фото: Ольга Редникова, официальный портал Приамурской митрополии.
Первыми огонь встречают сотрудники аэропорта, для них встреча огня — важное событие.
«Мы всегда очень тщательно готовимся к этому событию и хотим, чтобы наши пассажиры и гости воздушной гавани в этот день разделили светлый праздник и с нами, и со всеми верующими и прикоснулись к святыне для того, чтобы тоже стать частью большого праздника Светлой Пасхи», — рассказали сотрудники аэропорта.
В здании аэропорта отца Александра встретил настоятель Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери иерей Дионисий Ногтев с прихожанами. Батюшка совершил молебен, а затем доставил огонь в главный собор края — Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Службу в этот радостный день возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
После Причастия состоялась торжественная встреча Благодатного огня. Прихожане смогли зажечь свечи и лампады от пламени Благодатного огня, который передал священникам и верующим владыка митрополит. Многие унесли частичку огня с собой домой. По завершении богослужения владыка обратился к прихожанам с пасхальной проповедью.
Сотни хабаровчан встретили Благодатный огонь в главном соборе края. Фото: Ольга Редникова, официальный портал Приамурской митрополии.
От лица верующих и клириков Приамурской митрополии владыку Артемия поздравил настоятель кафедрального собора отец Георгий Сивков, а также ребята из Русской классической школы.