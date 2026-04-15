Сотни хабаровчан встретили Благодатный огонь в главном соборе края

«Было очень волнительно привезти Благодатный огонь. Мы здесь, в Хабаровске, отслужили ночную службу, несколько часов я поспал и сразу поехал в аэропорт, чтобы вылететь в Москву. Перелёты тяжело дались, но Господь помогал, поддержал радостью о Пасхе. Люди в самолете интересовались, кто-то подходил, спрашивал, что это за огонь. Я отвечал, что это Благодатный огонь из Иерусалима — символ Воскресения Христова. И его развозят по всему миру. Этот огонь прошёл путь от Иерусалима до Москвы, из Москвы до Хабаровска», — поделился отец Александр.