Стало известно, куда направят отходы от приморской АЭС

«Проектом определено максимальное количество отходов, которое может образоваться на один энергоблок. Для Приморской АЭС это максимальное количество не превышает 15 “кубов” в год», — цитирует ТАСС заявление Макеева.
Кроме того, проект строительства станции предполагает работы по уменьшению количества радиоактивных отходов. На станции будет проходить сортировка, уменьшение объема и упаковка в безопасные контейнеры. Далее контейнеры передадут национальному оператору. Как правило, они свозятся на Урал.
В Приморском крае тоже есть центр по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО». Но специфика предприятия в утилизации твердых и жидких отходов, которые поступают с кораблей и подлодок ВМФ.
Напомним, в 2027 году начнется строительство первого энергоблока атомной станции в Приморье. Она расположится в районе села Красный Яр.