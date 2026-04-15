Стало известно, куда направят отходы от приморской АЭС

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля, ФедералПресс. В Приморском крае не будут утилизировать отходы от работы АЭС. Об этом рассказал директор департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом» Виталий Макеев.

«Проектом определено максимальное количество отходов, которое может образоваться на один энергоблок. Для Приморской АЭС это максимальное количество не превышает 15 “кубов” в год», — цитирует ТАСС заявление Макеева.

Кроме того, проект строительства станции предполагает работы по уменьшению количества радиоактивных отходов. На станции будет проходить сортировка, уменьшение объема и упаковка в безопасные контейнеры. Далее контейнеры передадут национальному оператору. Как правило, они свозятся на Урал.

В Приморском крае тоже есть центр по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО». Но специфика предприятия в утилизации твердых и жидких отходов, которые поступают с кораблей и подлодок ВМФ.

Напомним, в 2027 году начнется строительство первого энергоблока атомной станции в Приморье. Она расположится в районе села Красный Яр. Прочитать о том, насколько безопасен этот проект, можно по ссылке.

