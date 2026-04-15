На реках юга европейской территории РФ наблюдают рост уровня воды до 1,5 м

Подобное явление зафиксировали на реках Краснодарского края, Адыгеи, Северной Осетии и Чеченской республики, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Рост уровня воды до неблагоприятных отметок ожидается на водных объектах юга европейской территории России, местами реки уже поднялись на 0,4 — 1,5 м. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Рост уровня воды на 0,4 — 1,5 м наблюдается на реках Краснодарского края, Адыгеи, Северной Осетии, Чеченской республики. На реках Дагестана также наблюдается повышенная водность. И 15 числа на реках Дагестана, Северной Осетии ожидается рост уровня воды до неблагоприятных отметок», — сказала Макарова.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше