Хабаровчане ещё могут успеть подать заявки на участие в «АмурФест. Весне»

Всего два дня осталось до конца приема заявок на участие в традиционном фестивале «АмурФест. Весна», который состоится в Хабаровске 16 и 17 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году мастеров и ремесленников, желающих представить свои творения на ярмарке-выставке настолько много, что организаторы продлили прием до 17 апреля включительно.
«АмурФест. Весна» в 2026 году посвящен Году единства народов. Он объединит мастеров традиционных русских ремесел, хранителей культуры малочисленных народов Хабаровского края, представителей локальных брендов и самозанятых граждан, которые создают уникальную продукцию.
На сегодня уже подано 183 заявки. Напомним, что традиционно в оргкомитет фестиваля поступает большое число заявок. Чтобы охватить как можно большее число мастеров, в этом году принято решение о том, что каждый из участников представляет свою продукцию в течение одного дня (либо 16, либо 17 мая).
К участию приглашаются субъекты предпринимательской деятельности, имеющие официальную регистрацию на территории России: юридические лица (ООО, АНО, фонды и др.), индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане, зарегистрированные в порядке, установленном ФНС России.
Все подробности на официальном сайте министерства культуры Хабаровского края.
Участие в «АмурФест. Весна» — это возможность стать частью масштабного культурного мероприятия и представить свои творения тысячам гостей фестиваля.
«АмурФест. Сезоны» традиционно реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Организаторы делают акцент на сохранении и популяризации культурных традиций, демонстрации многообразия ремесел и укреплении взаимопонимания между жителями Хабаровского края.