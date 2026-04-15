Миронов предложил давать семейную ипотеку на строительство дома своими силами

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Программу семейной ипотеки нужно распространить на строительство частных домов собственными силами. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Пора обязать банки выдавать кредиты по семейной ипотеке на постройку дома своими силами. Более 70% частных домов граждане строят сами или с частичным привлечением подрядчиков», — сказал Миронов ТАСС.
Сейчас семейную ипотеку можно брать на строительство дома силами подрядчика, а на строительство своими силами — нет. «Если обеспечить своим домом миллион молодых семей, это даст демографический прирост в 2−3 млн человек», — добавил депутат.
По его мнению, поддержка ипотеки для покупки жилья в новостройках противоречит демографическим интересам страны. «Даже для семьи с двумя детьми большинство квартир в новостройках выглядят как тюремные камеры в какой-нибудь Норвегии. Поэтому народ массово выбирает ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. ТАСС), которое без всякой господдержки занимает 60% рынка», — отметил политик.