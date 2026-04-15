В Новосибирске ужесточили правила продажи ряда лекарств

Такие меры вводятся для контроля за оборотом лекарств, которые могут использоваться не по назначению.

Источник: Аргументы и факты

Минздрав России расширил перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту, что означает ужесточение правил их отпуска из аптек.

В список добавлены три лекарства: противоэпилептическое средство габапентин, обезболивающее дицикловерин + парацетамол, а также баклофен, применяемый для снижения мышечного тонуса при неврологических заболеваниях, пишет ТАСС. Это значит, что теперь при покупке этих препаратов в аптеках фармацевты будут обязаны фиксировать каждый отпущенный блистер или упаковку, а покупателям потребуется предъявлять рецепт. Такие меры вводятся для контроля за оборотом лекарств, которые могут использоваться не по назначению.