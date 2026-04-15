Бастрыкин взял на контроль дело о сбросе отходов в реку под Новосибирском

История со сбросом сточных вод в реку Шипуниху в Искитимском районе получила федеральный резонанс. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и взял ситуацию на контроль.
«В СМИ сообщается, что длительное время инженерные сети в нескольких населённых пунктах Искитимского района Новосибирской области находятся в аварийном состоянии. В апреле текущего года ввиду коммунальной аварии жидкие отходы с промышленных предприятий на протяжении нескольких дней сбрасывались в реку Шипуниху, впадающую в реку Обь и используемую для водозабора», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
Отмечается, что подобные случаи происходили и раньше, однако кардинальных решений по обновлению сетей до сих пор не принято.
В региональном управлении Следственного комитета организовали процессуальную проверку. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Новосибирской области Антону Бадулину поручено доложить о ходе работы и принятых мерах. Контроль за исполнением поручения ведётся на уровне центрального аппарата ведомства.