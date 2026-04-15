Новые детские сады и школу запустят в работу осенью во Владивостоке

Ход строительства образовательных учреждений проинспектировали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.
В здании на улице Постышева, 7а проведена масштабная реконструкция. Ранее заброшенное здание превратилось в цветущий уголок для дошкольников. Здесь ближайшей осенью откроется детский сад, в котором будет функционировать шесть групп для 130 воспитанников. Для удобства родителей до 20:00 будет работать и дежурная группа.
«Учебной специализацией детского сада будут точные науки — математика, физика, робототехника. Для этого здесь появится все необходимое оборудование», — уточнил Константин Шестаков.
В микрорайоне Патрокл также откроют детский сад. Он рассчитан на 90 мест. Учреждение на ул. Сочинской, 17 распахнет свои двери к 1 сентября. Помещение было выкуплено администрацией города у строительной организации. В этом же районе ко Дню знаний откроют и начальную школу, которая будет работать на базе детского сада № 167.
В другом развивающемся микрорайоне Владивостока — на Снеговой Пади — в следующем году откроют детский сад на 90 мест. Он разместится на первых двух этажах в одной из секций жилого комплекса в районе Анны Щетининой, 20. После сдачи объекта в эксплуатацию детский сад будет передан муниципалитету.
«Владивосток строится, расширяется. Важно, что это не просто детские сады, а развивающие центры, где детям прививаются математические знания, преподаётся робототехника, спортивные умения. В этом году в городе сдаётся два детских садика, это большая работа, которая позволит жителям планировать семью, заводить детей. Хорошие проекты, и мы приветствуем тех строителей, которые сразу занимаются вопросами социальной инфраструктуры», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Создание новых школ и детских садов в столице Приморья ведется в рамках мастер-плана развития Владивостока, утвержденного президентом России Владимиром Путиным.