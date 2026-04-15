Новые детские сады и школу запустят в работу осенью во Владивостоке

В здании на улице Постышева, 7а проведена масштабная реконструкция. Ранее заброшенное здание превратилось в цветущий уголок для дошкольников. Здесь ближайшей осенью откроется детский сад, в котором будет функционировать шесть групп для 130 воспитанников. Для удобства родителей до 20:00 будет работать и дежурная группа.

«Учебной специализацией детского сада будут точные науки — математика, физика, робототехника. Для этого здесь появится все необходимое оборудование», — уточнил Константин Шестаков.