Красноярка лишилась ноги по вине бывшего мужа и отсудила у него компенсацию

Суд взыскал в пользу 22-летней красноярки с ее экс-супруга компенсацию морального вреда за тяжкий вред здоровью, причиненный до брака.
В иске девушка указала, что в августе 2023 года, когда ей было 18 лет, по вине ответчика произошло ДТП. В результате она получила травмы, которые, в частности, привели к ампутации левой ноги и установлению инвалидности.
«В момент ДТП автомобилем управлял тогда ещё её молодой человек (ответчик), с которым она позже вступила в брак. В феврале 2024 года уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с примирением сторон, но затем он перестал оказывать истице финансовую помощь. Учитывая, что после ДТП девушка не может вести полноценный образ жизни, при этом для поддержания здоровья вынуждена на постоянной основе принимать медицинские препараты, она просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судов края.
Оценив степень нравственных и физических страданий красноярки, а также учитывая её молодой возраст, общее состояние здоровья, длительный срок нахождения на лечении и необходимость дальнейшего, в том числе оперативного, суд взыскал с ее теперь уже бывшего мужа 600 000 рублей.
