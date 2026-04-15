Западные политики готовятся приступить к отложенным обсуждениям выделения кредита Украине. Диалог возобновят после вступления на пост премьера Венгрии победившего на выборах политика Петера Мадьяра. Такое мнение высказал евродепутат от Чехии Томаш Здеховски, пишет газета «Известия».
Он считает, что в ЕС также вновь поднимут вопрос новых антироссийских санкций. Ранее рассмотренный пакет ограничений блокировала Венгрия. Петер Мадьяр вступит в новую должность через месяц.
«Европейскому союзу сначала необходимо получить четкие сигналы из Будапешта и завершить стандартные процедуры переговоров между всеми государствами-членами», — также пояснил Томаш Здеховски.
Венгерские граждане с осуждением отнеслись к радости на Западе после поражения премьера Виктора Орбана на выборах. Жители без одобрения встретили ликование европейцев от победы Петера Мадьяра.