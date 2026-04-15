Новосибирцам назвали сроки отключения отопления

Окончательное решение о прекращении подачи тепла примут, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться выше +8 градусов.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске стартовала подготовка к завершению отопительного сезона 2025−2026 годов. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, минувшая зима для городских коммунальщиков прошла без серьёзных сбоев: все инциденты на теплосетях устранялись в штатном режиме, крупных аварий допущено не было.

Окончательное решение о прекращении подачи тепла примут, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Согласно прогнозам синоптиков, такие погодные условия вероятны в конце апреля.

Сразу после отключения отопления, в мае, коммунальные службы начнут плановый ремонт и подготовку инфраструктуры к будущему зимнему периоду. Эти работы обязательны для получения городом паспорта готовности к следующему отопительному сезону.