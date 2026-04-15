Новый Ми-8 повезет грузы в отдаленные поселки Эвенкии Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 15 апреля, ФедералПресс. Авиапарк «КрасАвиа» в Эвенкии пополнился новой машиной — вертолетом Ми-8 МТВ-1. Он уже прибыл в посёлок Тура, который станет его основной базой. Эта модель — усовершенствованная версия Ми-8Т, более мощная и приспособленная для работы в сложных условиях.

В ближайшее время на вертолет установят дополнительные топливные баки — они крепятся снаружи, что позволяет не жертвовать местом в салоне. Для северных территорий это важно: увеличенная дальность полётов критична при работе с отдалёнными поселками, куда машина будет возить пассажиров, медикаменты, продукты и почту.

Ми-8 МТВ-1 берёт на борт до 22 человек или до 4 тонн груза — как в кабине, так и на внешней подвеске. Конструкция допускает установку как наружных, так и внутренних дополнительных баков.

Это уже восьмой вертолет из десяти, которые планирует поставить краевая программа реновации авиапарка, действующая с 2021 года. Оставшиеся две машины поступят в «КрасАвиа» до конца 2027 года.

Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Красноярского края, готовые переехать ради работы в труднодоступный район, могут получить финансовую поддержку от службы занятости.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Аблицова.