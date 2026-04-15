В Хабаровске рецидивист вынес деликатесы из магазина на 27 тысяч рублей

В Хабаровске сотрудники 8-го отдела полиции задержали 22-летнего жителя 5-й площадки, за плечами которого уже две судимости за грабеж, — сообщает hab.aif.ru.
В супермаркет на улице Стрельникова он зашёл спокойно, как любой покупатель. Вышел — уже с сыром и мясом на 27 600 рублей, минуя кассу.
Дальше история без романтики: часть продуктов он успел продать примерно за три тысячи рублей, остальным угостился сам.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ “Кража”. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы», — рассказал старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении фигуранта избрана подписка о невыезде.