Хабаровск собрал спортсменов по национальным единоборствам из шести регионов ДФО

Мероприятие было посвящено героям специальной военной операции и членам их семей, а также Победе в Великой Отечественной войне.

Источник: AmurMedia

В Краевом центре единоборств Хабаровска состоялся масштабный спортивно-просветительский фестиваль национальных видов единоборств. Фестиваль был приурочен к двум важным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героев специальной военной операции, а также поддержке их семей. Это придало мероприятию глубокий патриотический смысл и объединило участников вокруг идеи уважения к истории и традициям страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Когда люди разных культур вовлечены в одно общее дело, тогда и появляется настоящее чувство единства. Поэтому именно в таких событиях, как Фестиваль национальных видов единоборств, посвященный героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции и формируется общее пространство уважения и доверия. И все это напоминает — в самые сложные моменты мы всегда были и остаемся вместе. Поддерживать такие инициативы и развивать их просто необходимо», — подчеркнул депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов.

Как отметили в министерстве внутренней и информационной политики Хабаровского края, фестиваль стал значимым событием в рамках Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным, а также Года спорта в Хабаровском крае, инициированного губернатором Дмитрием Демешиным.

Хабаровск собрал спортсменов по национальным единоборствам из шести регионов ДФО. Фото: Пресс-служба министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края.

В фестивале приняли участие спортсмены из шести регионов Дальневосточного федерального округа: Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Еврейской автономной областей, а также Республик Саха (Якутия) и Бурятия.

В рамках мероприятия были представлены семь уникальных видов национальных единоборств народов, проживающих на территории Хабаровского края: нанайская борьба вачан, корейские тхэквондо и ссирым, якутский мас-рестлинг, татаро-башкирская борьба корэш, таджикская борьба гуштингири, азербайджанская гюлеш, узбекская кураш, армянский кох и многие другие. Главным судьей соревнований выступил Раис Рашитович Газизуллин, мастер спорта СССР по классической борьбе.

Помимо основной программы, состоялись показательные выступления юных и опытных спортсменов, а также сборной команды федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в Хабаровском крае в дисциплине тхэквондо-пхумсэ. Среди выступающих — кандидаты в мастера спорта, пять действующих чемпионов России, члены сборной России, участники и ветераны специальной военной операции (тренер — Павел Иванович Маковецкий).

Организаторами выступили региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Хабаровского края и Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири при поддержке правительства региона.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре завершились десятые Дальневосточные игры боевых искусств. Соревнования собрали свыше 3,5 тысяч участников в возрасте от 8 до 18 лет. В программу игр вошли состязания по 20 видам боевых искусств и спортивных единоборств: тхэквондо ГТФ, тхэквондо МФТ, кудо, всестилевое каратэ ок, всестилевое каратэ сз, всестилевое каратэ пк, айкидо, каратэ, самбо, киокушин, джиу-джитсу, муай тай, канкирю каратэ, зендокай будо каратэ, драка, кобудо, киокусинкай, рукопашный бой, адаптивное тхэквондо.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше