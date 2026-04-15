В Хабаровске подросток перекусил трос и украл велосипед за 16 тысяч рублей

В Хабаровске у жительницы улицы Индустриальной пропал скоростной велосипед стоимостью 16 тысяч рублей, — сообщает hab.aif.ru.
Он стоял у подъезда, был пристёгнут тросом, оснащён замком и сигнализацией. Казалось, защита продумана до мелочей. Но 17-летнего подростка это не остановило — он перекусил трос и забрал велосипед. Уж очень он ему понравился.
Как именно ему удалось отключить сигнализацию не известно. Но факт остаётся фактом: хозяйка находилась дома и тревогу не услышала.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража”. Похищенный велосипед изъят и возвращён владелице», — рассказал старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Когда-то фильм с сюжетом о похищенном велосипеде получил Оскар, но несовершеннолетнему из Хабаровска грозит совсем другой «приз»:
За кражу уголовная ответственность в России наступает с 14 лет. Если речь идёт о квалифицированном составе (часть 2 статьи 158 УК РФ), наказание может варьироваться от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет. Также суд вправе назначить обязательные работы (до 480 часов), исправительные работы сроком до двух лет или принудительные работы на срок до пяти лет.
При этом для несовершеннолетних учитываются смягчающие обстоятельства. Если преступление совершено впервые, подросток раскаялся и возместил причинённый ущерб, суд может ограничиться более мягким наказанием — например, условным сроком.
В случае назначения реального лишения свободы несовершеннолетние направляются не в обычные колонии, а в специальные воспитательные учреждения.