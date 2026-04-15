В Хабаровске подросток перекусил трос и украл велосипед за 16 тысяч рублей

За кражу уголовная ответственность в России наступает с 14 лет. Если речь идёт о квалифицированном составе (часть 2 статьи 158 УК РФ), наказание может варьироваться от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет. Также суд вправе назначить обязательные работы (до 480 часов), исправительные работы сроком до двух лет или принудительные работы на срок до пяти лет.