Пугачёва хочет отметить день рождения в закрытом формате: вот что она будет делать

Напомним, во вторник 15 апреля Алле Пугачёвой исполняется 77 лет. Ранее сообщалось, что она собиралась приехать в Россию, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, певица собиралась заняться вопросами недвижимости и возможной концертной деятельностью. Однако после того, как о намерениях Пугачёвой узнала пресса, певица отказалась от этой идеи. Продюсер Дворцов объяснил, что она хотела посетить Россию инкогнито.