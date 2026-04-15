Пугачёва хочет отметить день рождения в закрытом формате: вот что она будет делать

Стало известно, как певица Алла Пугачёва, которая ранее уехала из России, собирается отпраздновать свой 77-й день рождения. Пугачёва намерена провести торжество в закрытом формате.
«Торжество состоится в заведении, которое будет закрыто от других посетителей специально для дня рождения Аллы Борисовны. Она будет отмечать только семьей», — пишет РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
Сообщается, что отмечать день рождения Пугачёва собирается на Кипре, в Лимасоле, в заведении, где средний чек составляет сумму, аналогичную 200−250 тысяч рублей.
Напомним, во вторник 15 апреля Алле Пугачёвой исполняется 77 лет. Ранее сообщалось, что она собиралась приехать в Россию, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, певица собиралась заняться вопросами недвижимости и возможной концертной деятельностью. Однако после того, как о намерениях Пугачёвой узнала пресса, певица отказалась от этой идеи. Продюсер Дворцов объяснил, что она хотела посетить Россию инкогнито.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева страдает от артроза после неудачной пластики, сильно похудела и вынуждена передвигаться с тростью.
