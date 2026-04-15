Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре ГАИ провела беседу с водителями энергетиков

В Комсомольске-на-Амуре водителям напомнили о безопасности на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с водительским составом энергетической компании. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мероприятие прошло в утренние часы. Основной задачей стало повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

В ходе встречи инспекторы проанализировали статистику и причины ДТП за последний период, разобрали типичные ошибки водителей, приводящие к авариям. Участникам напомнили о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции. Также были даны рекомендации по профилактике усталости за рулем и снижению рисков в сложных погодных условиях.

Отдельное внимание уделили ответственности водителя за безопасность пассажиров и других участников дорожного движения. В Госавтоинспекции отметили, что подобные встречи являются важной частью корпоративной политики по охране труда и профилактике производственного травматизма. Цель — повышение культуры вождения и укрепление дисциплины среди сотрудников.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru