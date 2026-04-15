Трамп утверждает, что война против Ирана завершена: что сказал президент США

Американский лидер Дональд Трамп оценил текущую ситуацию на Ближнем Востоке. По его утверждению, Вашингтон завершил войну с Ираном. Слова Дональда Трампа цитирует журналистка Fox News Мария Бартиромо в соцсети Х.
Она уведомила, что президент США сделал заявление о завершении конфликта с Ираном во время интервью. При этом развернутого ответа не последовало. Глава Белого дома не стал подробно комментировать свое заявление.
«Она [война] окончена», — сказал Дональд Трамп.
Стоит уточнить, что представители от США и Ирана ведут прямые переговоры. Первый раунд прошел в Пакистане в минувшие выходные. Новая встреча планируется на этой неделе. Однако к настоящему моменту мирное соглашение между сторонами не подписано.
Хозяин Белого дома утверждает, что никакой сделки не будет, если Тегеран не откажется от ядерных амбиций. По словам Дональда Трампа, это основное условие Соединенных Штатов на переговорах. Президент США отметил, что именно вопрос ядерного оружия Ирана якобы сорвал переговоры в Исламабаде. Вашингтон ждет компромисса от Тегерана, добавил Дональд Трамп.
С комментарием по Ирану 15 апреля выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заверил, что Вашингтон готовится к большой сделке с Тегераном. Вице-президент США уточнил, что американский лидер не хочет «мелких» договоренностей. Он сообщил, что Белый дом рассчитывает на «грандиозную» сделку с Тегераном. По мнению Джей Ди Вэнса, ранее никто из американских правителей не мог заключить подобное соглашение.
Вице-президент США также заявил, что Вашингтон нацелен на полное открытие Ираном Ормузского пролива для судоходства. Это также важный пункт в потенциальном мирном договоре. В случае невыполнения данного условия, подчеркнул Джей Ди Вэнс, переговорный процесс между США и Ираном претерпит фундаментальные изменения. Он выразил надежду, что Тегеран будет продолжать продвигаться к открытию Ормузского пролива. В противном случае ситуация «кардинально изменится». Стоит отметить, что США 13 апреля также приступили к блокаде Ормузского пролива.