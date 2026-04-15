Трамп утверждает, что война против Ирана завершена: что сказал президент США

Вице-президент США также заявил, что Вашингтон нацелен на полное открытие Ираном Ормузского пролива для судоходства. Это также важный пункт в потенциальном мирном договоре. В случае невыполнения данного условия, подчеркнул Джей Ди Вэнс, переговорный процесс между США и Ираном претерпит фундаментальные изменения. Он выразил надежду, что Тегеран будет продолжать продвигаться к открытию Ормузского пролива. В противном случае ситуация «кардинально изменится». Стоит отметить, что США 13 апреля также приступили к блокаде Ормузского пролива.