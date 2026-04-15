В Хабаровске крупная авария оставила без тепла и горячей воды три района

Коммунальщики устраняют аварию на тепломагистрали.

В Хабаровске зафиксирован сбой в подаче горячего водоснабжения и отопления в Железнодорожном, Кировском и Центральном районах, — сообщает МАХ канал мэрии города со ссылкой на канал мэра Сергея Кравчука.

По данным городских властей, причиной стала авария на тепломагистрали ТМ-32 в зоне Хабаровской ТЭЦ-3. К устранению повреждения уже приступили специалисты «Хабаровских тепловых сетей».

Восстановить подачу тепла и горячей воды планируется до 17:00. Ход ремонтных работ находится на личном контроле мэра.

Жителям рекомендуют обращаться по вопросам в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 004, 42−47−43, 42−47−44.