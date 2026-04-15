В Красноярске водитель багги врезался в дерево и погиб

Вечером 14 апреля в лесном массиве Октябрьского района Красноярска произошло смертельное ДТП. Подробностями поделились в Госавтоинспекции 15 апреля.
Известно, что в районе дома № 42 по улице Извилистая 22-летний парень за рулём багги марки «Хисаги» не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель был без мотошлема и защитной экипировки. От полученных травм он скончался еще до приезда скорой помощи.
Полицейские уже выяснили, что у погибшего не было нужной категории водительского удостоверения, чтобы управлять таким транспортом.
На месте аварии работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа полиции.