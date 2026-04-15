TEC: Венгры с неодобрением встретили восторг Запада от победы Мадьяра

Жители Венгрии с неодобрением отнеслись к восторженной реакции Запада на победу партии «Тиса» будущего премьер-министра страны Петера Мадьяра на выборах. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщило издание The European Conservative (TEC).
— Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра… С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии, — говорится в публикации.
Отмечается, что радостные комментарии по случаю победы «Тисы» озвучили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Ей достанутся 138 места в парламенте из 199. Она получит конституционное большинство — это позволит ей проводить серьезные реформы и даже вносить изменения в основной закон страны. Виктор Орбан уже через три часа после завершения голосования признал поражение и поздравил лидера «Тисы» Петера Мадьяра с победой.
В швейцарской газете Die Weltwoche утверждают, что Европа попала в ловушку из-за проигрыша Орбана на выборах, так как позиция его преемника Петера Мадьяра все еще отличается от позиции Брюсселя.