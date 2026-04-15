В Хабаровском зоосаде появились «лесные призраки»

В Хабаровском крае в Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева две кабарги переехали в обновлённый вольер, — сообщает зоосад «Приамурский».
Речь идёт о самце и самке, которых в январе передали неравнодушные жители. Детёныши остались без матери и в дикой природе не выжили бы. Несколько месяцев специалисты выхаживали их в тишине, фактически заменив им родителей.
К моменту переселения животные окрепли и прошли первичную реабилитацию. Для них подготовили новый вольер: заменили около 75 метров сетки, отремонтировали домик и лестницу, а также обустроили укрытия, имитирующие природную среду — кабарги остаются одними из самых пугливых обитателей тайги.
Переезд прошёл бережно, после чего животные начали осваивать новое пространство. Сейчас они постепенно привыкают к условиям и исследуют вольер.
Кабарга считается одним из самых скрытных животных Дальнего Востока, и увидеть её в дикой природе крайне сложно.
Жителей и гостей региона приглашают в зоосад, чтобы понаблюдать за новыми обитателями.