Какой церковный праздник 15 апреля

15 апреля 2026 года в православной церкви — среда Светлой седмицы, недели после Пасхи. В этот день в православной церкви вспоминают о жизни преподобного Тита Чудотворца (IX), который с юных лет посвятил себя монашескому служению. Кто такой Преподобный Тит Чудотворец (IX) Преподобный Тит Чудотворец с юных лет посвятил себя служению Господу, избрав иноческий путь. В отрочестве он поступил в общежительный монастырь, где прошел путь от послушника до инока, подвизаясь в трудах, посте и смирении. Долгие годы преподобный провел в знаменитой Студийской обители близ Константинополя — центре духовной жизни и просвещения, известном строгим уставом и исповеднической стойкостью в эпоху иконоборчества. За строгий пост, чистоту жизни и кроткий нрав преподобный снискал всеобщую любовь братии. По просьбе монахов он был рукоположен в сан пресвитера, став для них пастырем и духовным наставником. Преподобный Тит проявил себя непоколебимым исповедником и твердым защитником иконопочитания. За кротость, милосердие и добродетельную жизнь Господь даровал ему дар чудотворения. Преподобный Тит мирно преставился ко Господу в глубокой старости. Его праведный пусть стал образцом молитвенного и постнического жития для его учеников. Что еще празднуют в православной церкви 15 апреля Сегодня, 15 апреля, в православной церкви день Касперовской иконы Божией Матери. Кроме того, в этот день православные отдают дань памяти святых мучеников Амфиана и Едесия (306) и мученика Поликарпа (IV). 15 апреля 2026 года выпадает на среду Светлой седмицы (недели после Пасхи) — в этот день православная Церковь празднует Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся.