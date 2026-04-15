Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартовала регистрация на легендарный веломарафон «КРАССПОРТ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году гонка пройдет в 23‑й раз: в 11 возрастных категориях среди мужчин и в трех — среди женщин.

Источник: НИА Красноярск

Веломарафон стартует 6 июня в Емельяновском районе. В гонке примут участие 600 человек. Участникам предс​тоит преодолеть 102 км по маршруту: Емельяново — Никольское — Талая — Борск — Устюг — Емельяново: 64 км дороги с асфальтовым покрытием и 38 км гравийной дороги. Контрольное время преодоление дистанции составляет 7 часов.

«Ежегодно наш город становится точкой притяжения сильнейших велосипедистов со всей России. Несмотря на то, что трасса протяженная и сложная, на гонку заявляется много участников. В прошлом году нам очень повезло с погодой, рассчитываем, что и в этом году нам улыбнется удача и дождь не помешает спортсменам добраться до финиша», — сказал руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.

Регистрация проходит на сайте​ krasmarafon.ru/krassport и «Беговом центре» по ул. Дубровинского, 1ж до 4 июня.

Несовершеннолетние спортсмены до 18 лет, а также инвалиды и участники СВО смогут принять участие в марафоне бесплатно, при предоставлении подтверждающих документов и согласия родителя на участие в соревнованиях для несовершеннолетних.

Каждому участнику на финише вручат эксклюзивную памятную медаль, отмечает пресс-служба мэрии. Победителей и призеров в абсолютном зачете отдельно среди мужчин и женщин наградят кубками, медалями, грамотами и сертификатами. Помимо этого, медали, грамоты и сертификаты получат победители и призеры в каждой возрастной группе.

12+