Стартовала регистрация на легендарный веломарафон «КРАССПОРТ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году гонка пройдет в 23‑й раз: в 11 возрастных категориях среди мужчин и в трех — среди женщин.
Веломарафон стартует 6 июня в Емельяновском районе. В гонке примут участие 600 человек. Участникам предстоит преодолеть 102 км по маршруту: Емельяново — Никольское — Талая — Борск — Устюг — Емельяново: 64 км дороги с асфальтовым покрытием и 38 км гравийной дороги. Контрольное время преодоление дистанции составляет 7 часов.
«Ежегодно наш город становится точкой притяжения сильнейших велосипедистов со всей России. Несмотря на то, что трасса протяженная и сложная, на гонку заявляется много участников. В прошлом году нам очень повезло с погодой, рассчитываем, что и в этом году нам улыбнется удача и дождь не помешает спортсменам добраться до финиша», — сказал руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.
Регистрация проходит на сайте krasmarafon.ru/krassport и «Беговом центре» по ул. Дубровинского, 1ж до 4 июня.
Несовершеннолетние спортсмены до 18 лет, а также инвалиды и участники СВО смогут принять участие в марафоне бесплатно, при предоставлении подтверждающих документов и согласия родителя на участие в соревнованиях для несовершеннолетних.
Каждому участнику на финише вручат эксклюзивную памятную медаль, отмечает пресс-служба мэрии. Победителей и призеров в абсолютном зачете отдельно среди мужчин и женщин наградят кубками, медалями, грамотами и сертификатами. Помимо этого, медали, грамоты и сертификаты получат победители и призеры в каждой возрастной группе.
12+