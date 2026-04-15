Довольны 9 из 10 гостей: «Роза Хутор» подвёл итоги зимнего сезона

Услугами горнолыжной школы «Роза Хутор», которая в зимнем сезоне получила наивысшую оценку национального рейтинга «Звезды качества», воспользовались больше 25 000 человек. Это отражает изменение подхода к катанию: заниматься с инструктором хотят уже не только новички, но и те, кто вполне уверенно стоит на лыжах или сноуборде, но хочет совершенствовать технику. При этом «Роза Хутор» продолжил развиваться как пространство, где катание дополняется атмосферными событиями: почти 20 000 человек посетили спортивно-музыкальные фестивали New Star Camp и «Роза Фест», в ресторанах курорта прошло порядка 40 апре-ски.