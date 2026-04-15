Известный актер Стас Ярушин станцевал с красноярской группой «Оберег»

Известный актер Станислав Ярушин снялся в совместном видео с красноярской фолк-группой «Оберег». Ролик, в котором артист энергично танцует вместе с сибирячками, коллектив опубликовал в своих социальных сетях.
Красноярская музыкальная группа известна своим современным прочтением народных песен. На кадрах Ярушин подтанцовывает солисткам под их трек «Красное оконце». Участницы группы сопроводили публикацию шутливой подписью.
«Даже Стас Ярушин пляшет под песнь нашу, а вы всё стесняетесь», — написали девушки.
Напомним, Станислав Ярушин получил широкую популярность благодаря роли Антона Мартынова в ситкоме про жизнь студентов. У сериала недавно вышло продолжение — «Универ. 15 лет спустя».