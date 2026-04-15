Температура воздуха в Пермском крае достигла +17,9°С

Температура воздуха в Пермском крае 14 апреля достигла +17,9°С, сообщил в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.
«День 14 апреля стал самым тёплым за последние 11 дней (начиная с 3 апреля) в южной части Прикамья. Прогрев оказался сильнее ожиданий. Так, в Осе и Кунгуре дневной максимум составил +17,9°С, в Чернушке +17,2°С. В Перми потеплело до +15,2°С», — рассказал учёный.
По словам Андрей Шихова, 15 апреля в регионе сохранится такая же солнечная погода, однако будет заметно прохладнее — за счёт поступления более холодной воздушной массы с севере.
«Днем в Пермском крае ожидается +8…+13°С, в Перми термометр покажет +10…+12°С. Основной заток холода идёт пока на север западной Сибири», — пояснил эксперт.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что начавшаяся неделя в Прикамье в целом обещает быть теплее климатической нормы. Разница составит 1,5−2,5 °С.