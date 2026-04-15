В этом году «шашлычный набор» обойдется россиянам почти в пять тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Шашлычный набор, куда входят мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и прочие необходимые для приготовления блюда предметы, в этом году обойдется россиянам в среднем в 4986 рублей.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на подсчеты экспертов аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Так, средний чек на покупку готового для жарки шашлыка мяса составляет 668 рублей, комплекта шампуров — 513 рублей. Мангал в среднем обходится в 3067 рублей, древесный уголь — в 325 рублей, а розжиг — в 412 рублей.
В этом году шашлычный сезон начался позже, чем в прошлом. На фоне погодного фактора и Страстной недели перед Пасхой наблюдалось снижение продаж.