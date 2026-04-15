В Иране идут работы по разбору обломков к подземным ракетным базам

Американская разведка считает, что половина ракетных установок Ирана не повреждена.

Источник: Комсомольская правда

Иран использует перемирие для активизации работы по очищению от обломков заблокированных входов в подземные базы, где находятся ракетные обстановки. Об этом информирует CNN, ссылаясь на данные спутниковых снимков.

На снимках видно, что погрузчики загружают в самосвалы щебень и другой мусор, очищая туннели. При этом американская разведка считает, что после месяца боевых действий около половины ракетных установок Ирана остаются неповреждёнными.

Ранее военкор Коц сделал выводы о перемирии Тегерана и Вашингтона, подчеркнув, что Иран смог сохранить свой главный козырь — ракеты.

Почему Иран сохраняет боеготовность, несмотря на перемирие с США, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, 8 апреля глава Белого дома объявил о двустороннем перемирии сроком в две недели. По его заверениям, все военные цели США в Иране уже достигнуты, устойчивый мир не за горами.

