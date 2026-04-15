В Хабаровске инженер рассказал школьникам зачем человечеству космос

В Хабаровском крае стартовал цикл встреч с аэрокосмическим инженером Денисом Прудником, — сообщает пресс-служба регионального правительства. Лекции проходят для школьников и студентов в рамках просветительских мероприятий ко Дню космонавтики.
В первый день спикер пообщался со школьниками и объяснил, что освоение космоса — это не только про технологии, но и про выживание человечества в будущем. По его словам, стремление к познанию всегда двигало людьми — от первых наблюдений за небом до современных научных открытий.
На следующий день лекция прошла для студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Участникам рассказали о ключевых достижениях отечественной космонавтики, включая запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году, а также о вкладе ученого Константина Циолковского.
Формат встреч оказался неформальным: после выступления прошёл космический квиз и открытая дискуссия. Школьники задали вопросы о будущем человечества, ресурсах Земли и перспективах использования ядерной энергии в космосе. Денис Прудник отметил, что глобальные изменения, связанные с Солнцем, возможны лишь через миллиарды лет, поэтому поводов для тревоги в ближайшей перспективе нет.
В завершение инженер посоветовал молодёжи выбирать технические направления образования, подчеркнув, что интерес к профессии напрямую влияет на успех и уровень дохода.
Мероприятия прошли при поддержке Движения Первых Хабаровского края и соответствуют задачам президентского нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
Кроме того, акции организованы Российским обществом «Знание», которое проводит тематические лекции и встречи с участием специалистов отрасли и космонавтов.