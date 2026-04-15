В Эвенкию по краевой программе реновации авиапарка доставлен еще один вертолет Ми-8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый вертолет Ми-8 МТВ-1 пополнил парк авиакомпании «КрасАвиа» — он стал восьмым из десяти, запланированных к поставке по краевой программе реновации вертолетного парка. Еще два вертолета поступят до конца 2027 года.
Вертолет уже прибыл в поселок Тура — основное место базирования в Эвенкийском округе. Здесь он будет перевозить пассажиров и грузы: медикаменты, продукты, почту — в отдаленные поселки Эвенкии.
После выхода с Казанского вертолетного завода вертолет окрасили в фирменную ливрею «КрасАвиа». В ближайшее время на него установят дополнительные топливные баки. Их расположение снаружи — конструктивная особенность Ми-8 МТВ-1. Это усовершенствование важно для северных территорий: оно увеличит дальность полетов, не уменьшая пространство салона, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Модель Ми-8 МТВ-1создана на базе Ми-8Т, но является более мощным вертолетом среднего класса с улучшенными характеристиками. Судно способно перевозить до 22 пассажиров или 4000 кг груза в кабине либо на внешней подвеске.