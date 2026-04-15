Вэнс: США вышли из «оружейного бизнеса» с Украиной и гордятся этим

Соединенные Штаты больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на форуме в Университете штата Джорджия.
По его словам, США предложили странам Европы самостоятельно решать вопрос с закупкой оружия для нужд Киева. Вэнс подчеркнул, что считает остановку прямых поставок американского вооружения Украине одним из главных достижений нынешней администрации, и добавил, что испытывает гордость за это решение.
— Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса. Так что это очень хорошо, — цитирует вице-президента ТАСС.
Помимо этого, ранее Еврокомиссия отложила на второе полугодие планы по предоставлению Киеву траншей финансирования на 90 миллиардов евро.
Тем временем украинский президент Владимир Зеленский отправился в Турцию на фоне отсутствия помощи со стороны западных стран. Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
1 апреля глава Украины также рассказал, что договорился с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об «усилении гарантий безопасности» для Киева.